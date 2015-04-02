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4 льва
Отзывы о фильме «4 льва»
Four Lions
4 льва
2010 / Великобритания
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Есть разновидность юмора от которой плакать хочется, так это именно такая... Насчет отличного фильма - не знаю... Не стала бы его так рекомендовать. Все происходящее бесконечно глупо, как со стороны террористов, так и со стороны полицейских, которые целятся в медведя, бегущего в толпе любителей марафона и естественно убивают не того медведя. Если хоть на секунду вчуствоваться в происходящее - оно ужасно и каждая сцена кошмарна по своему значению. Но все это вроде как комедия. И если не задумываться, должно быть вроде как смешно. Жизнь состоит из таких "комедий". Собственно, не нашла тут составляющей искусства. А как интересно те, кому фильм понравился представляли себе террористов? Ну может на 20 пунктов IQ поумнее, но вряд ли разница будет принципиальной...
2 апреля 2015, 12:51
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/02/2011 - 02:14:45):
Не пройдет... всё равно их жалко.. даже в новостях.. к тому же - малолетки ведь.. 15-17 лет.. Они такие же жертвы как и все остальные.
Ну-ну... Мне вспомнилось, история про Бони и Клайда, которые хладнокровно замочили людей, восторженно объявляющих себя их поклонниками. Полагаю, если у вас есть настроение кого-то пожалеть, точно не надо начинать с террористов. Может и их тоже стоит пожалеть, но лучше уж в последнюю очередь. В фильме по-моему довольно четко прослеживается тот момент, что террористы отнюдь не обделены любовью, скорее мозгами. Как-то вот вполне могу в это поверить.
2 апреля 2015, 12:51
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Ну-ну... Мне вспомнилось, история про Бони и Клайда, которые хладнокровно замочили людей, восторженно объявляющих себя их поклонниками. Полагаю, если у вас есть настроение кого-то пожалеть, точно не надо начинать с террористов. Может и их тоже стоит пожалеть, но лучше уж в последнюю очередь. В фильме по-моему довольно четко прослеживается тот момент, что террористы отнюдь не обделены любовью, скорее мозгами. Как-то вот вполне могу в это поверить.
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