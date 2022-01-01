Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поэтичная Джастис Поэтичная Джастис
Киноафиша Фильмы Поэтичная Джастис Поэтичная Джастис, 1993: актеры и роли
Poetic Justice Поэтичная Джастис 1993 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Поэтичная Джастис, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Синглтон Джон Синглтон John Singleton
В ролях
Джанет Джексон Джанет Джексон Janet Jackson Тупак Шакур Tupac Shakur Реджина Кинг Реджина Кинг Regina King Джо Торри Joe Torre Тайра Феррелл Tyra Ferrell
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Приложение киноафиши