Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сын"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сердце и души
Сердце и души, 1993: актеры и роли
Heart and Souls
Сердце и души
1993 / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Сердце и души, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Андервуд
Ron Underwood
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Чарльз Гродин
Charles Grodin
Элфри Вудард
Alfre Woodard
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
Том Сайзмор
Tom Sizemore
Дэвид Пэймер
David Paymer
Элизабет Шу
Elisabeth Shue
Лиза Лукас
Lisa Lucas
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Моя пиратская свадьба
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?