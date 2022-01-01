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Короткий монтаж
Короткий монтаж, 1993: актеры и роли
Short Cuts
Короткий монтаж
1993 / США
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Короткий монтаж, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
В ролях
Энди МакДауэлл
Andie MacDowell
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
Джек Леммон
Jack Lemmon
Зейн Кэссиди
Zane Cassidy
Джулианна Мур
Julianne Moore
Энн Арчер
Anne Archer
Фред Уорд
Fred Ward
Крис Пенн
Chris Penn
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Одна
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