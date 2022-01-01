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Домой на праздники Домой на праздники
Киноафиша Фильмы Домой на праздники Домой на праздники, 1995: актеры и роли
Home for the Holidays Домой на праздники 1995 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Домой на праздники, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster
В ролях
Холли Хантер Холли Хантер Holly Hunter Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Энн Бэнкрофт Anne Bancroft Чарльз Дернинг Дилан МакДермотт Дилан МакДермотт Dylan McDermott Джеральдин Чаплин Джеральдин Чаплин Geraldine Chaplin Клэр Дэйнс Клэр Дэйнс Claire Danes Эмили Энн Ллойд Emily Ann Lloyd Синтия Стивенсон Синтия Стивенсон Cynthia Stevenson
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