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Домой на праздники
Домой на праздники, 1995: актеры и роли
Home for the Holidays
Домой на праздники
1995 / США
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Домой на праздники, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоди Фостер
Jodie Foster
В ролях
Холли Хантер
Holly Hunter
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Чарльз Дернинг
Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Эмили Энн Ллойд
Emily Ann Lloyd
Синтия Стивенсон
Cynthia Stevenson
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Одна
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