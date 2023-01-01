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Отважный самурай Отважный самурай
Киноафиша Фильмы Отважный самурай Отважный самурай, 1962: актеры и роли
Tsubaki Sanjûrô Отважный самурай 1962 / Япония
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отважный самурай, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Акира Куросава Акира Куросава Akira Kurosawa
В ролях
Тосиро Мифунэ Toshiro Mifune Тацуя Накадай Tatsuya Nakadai Кэйдзю Кобаяси Keiju Kobayashi Юдзо Каяма Рэйко Дан Такаси Симура Каматари Фудзивара Kamatari Fujiwara Такако Ириэ Takako Irie Акира Кубо Akira Kubo Хироси Татикава Куниэ Танака Kunie Tanaka Тацуеси Эхара Юноскэ Ито Yūnosuke Itō
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