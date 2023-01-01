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Отважный самурай
Отважный самурай, 1962: актеры и роли
Tsubaki Sanjûrô
Отважный самурай
1962 / Япония
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Отважный самурай, 1962: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Акира Куросава
Akira Kurosawa
В ролях
Тосиро Мифунэ
Toshiro Mifune
Тацуя Накадай
Tatsuya Nakadai
Кэйдзю Кобаяси
Keiju Kobayashi
Юдзо Каяма
Рэйко Дан
Такаси Симура
Каматари Фудзивара
Kamatari Fujiwara
Такако Ириэ
Takako Irie
Акира Кубо
Akira Kubo
Хироси Татикава
Куниэ Танака
Kunie Tanaka
Тацуеси Эхара
Юноскэ Ито
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