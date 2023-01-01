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Тайна фермы Мессе
Тайна фермы Мессе, 1970: актеры и роли
Horse, La
Тайна фермы Мессе
1970 / Италия / Франция / ФРГ
6.9
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Тайна фермы Мессе, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Гранье-Дефер
Pierre Granier-Deferre
В ролях
Жан Габен
Jean Gabin
Даниель Ажоре
Danièle Ajoret
Мишель Барбе
Michel Barbey
Армандо Франчоли
Armando Francioli
Элеонора Херт
Райнхард Колльдехофф
Reinhard Kolldehoff
Феликс Мартен
Felix Marten
Андре Вебер
Andre Weber
Анри Атталь
Henri Attal
Пьер Дюкс
Pierre Dux
Жюльен Гийомар
Julien Guiomar
Кристиан Барбер
Christian Barber
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