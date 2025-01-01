Меню
Награды и номинации фильма Серебряная стрела 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
