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Бунраку
Отзывы о фильме «Бунраку»
Bunraku
Бунраку
2010 / США
Трейлер
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Подумалось: фильм любопытный. Так и оказалось.
Это скорее фильм - форма, чем содержание.
В общем, для людей с воображением.
Это как книжка с картинками, где весь текст умещается в паре строчек под рисунком.
Если включишься, если захватит, то понравится, возможно.
Мне понравилось, "листать" было интересно.
Сумасшедший микс получился: есть драки, поставленные как номера в шоу. Есть поединки, как номера в цирке. Кукольный театр, где используются даже оригами. Рисунки "под Маяковского". Много комп. графики.
Есть интересный эпизод, когда в одном длинном дубле Хартнетт последовательно вырубает человек 15 охранников, а сделано это как прохождение уровня в консольной игрушке. Погоня на маленьких "игрушечных" машинках - оттуда же.
Смотреть на Вуди Харрельсона - это вообще отдельное, огромное удовольствие.
Хартнетт снова играет Слевина, но хорош. Свет ставят так, что черные глаза иногда буквально вспыхивают огнем.
Гакт в роли самурая без меча понравился (но есть в нем нечто женоподобное). Такой грустный, чудной самурай.
МакКидд - пожар. Мощный, опасный, виртуозный, изысканный. Круто.
Вот кто категорически не понравился, так это Перлман. Какой-то гламурный философствующий подонок. Эмоций никаких не вызывает. Крашеные длинные волосы, подведенные глаза. Злодей по имени Никола. Хобби - дровосек.
Деми Мур - никак. Кукла.
Раз это Бунраку, то есть, конечно, закадровый голос - рассказчик. Периодически изрекает что-нибудь значительное. Типа: способов убийства существует больше, чем рецептов выпечки хлеба или способов занятия любовью; с первого раза никогда ничего не получается, также как и со второго, и с третьего. Ну и т.д.
В общем, занятный, своеобразный нуар, интересный исключительно в визуальном плане.
2 апреля 2015, 12:51
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Это скорее фильм - форма, чем содержание.
В общем, для людей с воображением.
Это как книжка с картинками, где весь текст умещается в паре строчек под рисунком.
Если включишься, если захватит, то понравится, возможно.
Мне понравилось, "листать" было интересно.
Сумасшедший микс получился: есть драки, поставленные как номера в шоу. Есть поединки, как номера в цирке. Кукольный театр, где используются даже оригами. Рисунки "под Маяковского". Много комп. графики.
Есть интересный эпизод, когда в одном длинном дубле Хартнетт последовательно вырубает человек 15 охранников, а сделано это как прохождение уровня в консольной игрушке. Погоня на маленьких "игрушечных" машинках - оттуда же.
Смотреть на Вуди Харрельсона - это вообще отдельное, огромное удовольствие.
Хартнетт снова играет Слевина, но хорош. Свет ставят так, что черные глаза иногда буквально вспыхивают огнем.
Гакт в роли самурая без меча понравился (но есть в нем нечто женоподобное). Такой грустный, чудной самурай.
МакКидд - пожар. Мощный, опасный, виртуозный, изысканный. Круто.
Вот кто категорически не понравился, так это Перлман. Какой-то гламурный философствующий подонок. Эмоций никаких не вызывает. Крашеные длинные волосы, подведенные глаза. Злодей по имени Никола. Хобби - дровосек.
Деми Мур - никак. Кукла.
Раз это Бунраку, то есть, конечно, закадровый голос - рассказчик. Периодически изрекает что-нибудь значительное. Типа: способов убийства существует больше, чем рецептов выпечки хлеба или способов занятия любовью; с первого раза никогда ничего не получается, также как и со второго, и с третьего. Ну и т.д.
В общем, занятный, своеобразный нуар, интересный исключительно в визуальном плане.
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