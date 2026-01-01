Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Теленовости 1987

Оскар 1988 Оскар 1988
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Берлинале 1988 Берлинале 1988
Лучшая актриса
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
