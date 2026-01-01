Оповещения от Киноафиши
Теленовости
Награды и номинации фильма Теленовости
Награды и номинации фильма Теленовости 1987
Оскар 1988
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Берлинале 1988
Лучшая актриса
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
