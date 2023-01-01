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Выстоять и сделать
Выстоять и сделать, 1988: актеры и роли
Stand and Deliver
Выстоять и сделать
1988 / США
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Выстоять и сделать, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рамон Менендез
В ролях
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Марк Фелан
Mark Phelan
Вирджиния Пэрис
Марк Элиот
Уилл Готэй
Эстель Харрис
Estelle Harris
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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