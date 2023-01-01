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Пригоршня праха
Киноафиша Фильмы Пригоршня праха Пригоршня праха, 1988: актеры и роли
A Handful of Dust Пригоршня праха 1988 / Великобритания
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Пригоршня праха, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Старридж Charles Sturridge
В ролях
Джеймс Уилби Джеймс Уилби James Wilby Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas Руперт Грейвз Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Ричард Бил Джексон Кайл Алек Гиннесс Alec Guinness
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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