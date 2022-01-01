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Путешествие отверженных
Путешествие отверженных, 1976: актеры и роли
Voyage of the Damned
Путешествие отверженных
1976 / Великобритания
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Путешествие отверженных, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Розенберг
Stuart Rosenberg
В ролях
Фэй Данауэй
Faye Dunaway
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Оскар Вернер
Oskar Werner
Орсон Уэллс
Orson Welles
Джеймс Мейсон
James Mason
Малкольм МакДауэлл
Malcolm McDowell
Ли Грант
Lee Grant
Хосе Феррер
José Ferrer
Бен Газзара
Ben Gazzara
Кэтрин Росс
Katharine Ross
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