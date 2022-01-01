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Миссисипи в огне Миссисипи в огне
Киноафиша Фильмы Миссисипи в огне Миссисипи в огне, 1988: актеры и роли
Mississippi Burning Миссисипи в огне 1988 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Миссисипи в огне, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер Алан Паркер Alan Parker
В ролях
Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Майкл Рукер Майкл Рукер Michael Rooker
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