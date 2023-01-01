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Малкольм Икс Малкольм Икс
Киноафиша Фильмы Малкольм Икс Малкольм Икс, 1992: актеры и роли
Malcolm X Малкольм Икс 1992 / США / Япония
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Малкольм Икс, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Ли Спайк Ли Spike Lee
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Альберт Холл Albert Hall Спайк Ли Спайк Ли Spike Lee
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