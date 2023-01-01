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Малкольм Икс
Малкольм Икс, 1992: актеры и роли
Malcolm X
Малкольм Икс
1992 / США / Япония
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Малкольм Икс, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Ли
Spike Lee
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Альберт Холл
Albert Hall
Спайк Ли
Spike Lee
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