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Жареные зеленые помидоры Жареные зеленые помидоры
Киноафиша Фильмы Жареные зеленые помидоры Жареные зеленые помидоры, 1991: актеры и роли
Fried Green Tomatoes Жареные зеленые помидоры 1991 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Жареные зеленые помидоры, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эвнет Jon Avnet
В ролях
Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Мэри Стюарт Мастерсон Mary Stuart Masterson Джессика Тэнди Джессика Тэнди Jessica Tandy Крис О'Дауд Chris O'Dowd Крис О'Доннелл Крис О'Доннелл Chris O'Donnell
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