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Гамлет Гамлет
Киноафиша Фильмы Гамлет Гамлет, 1990: актеры и роли
Hamlet Гамлет 1990 / США / Франция / Великобритания
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Гамлет, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Алан Бейтс Alan Bates Пол Скофилд Paul Scofield Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Стивен Диллэйн Стивен Диллэйн Stephen Dillane Натаниель Паркер Натаниель Паркер Nathaniel Parker Шон Мюррэй Sean Murray Майкл Мэлоуни Michael Maloney
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