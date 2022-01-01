Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гамлет
Гамлет, 1990: актеры и роли
Hamlet
Гамлет
1990 / США / Франция / Великобритания
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Гамлет, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Franco Zeffirelli
В ролях
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Гленн Клоуз
Glenn Close
Алан Бейтс
Alan Bates
Пол Скофилд
Paul Scofield
Иэн Холм
Ian Holm
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Стивен Диллэйн
Stephen Dillane
Натаниель Паркер
Nathaniel Parker
Шон Мюррэй
Sean Murray
Майкл Мэлоуни
Michael Maloney
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде