Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Воскрешение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Король-рыбак Награды и номинации фильма Король-рыбак

Награды и номинации фильма Король-рыбак 1991

Оскар 1992 Оскар 1992
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991 Венецианский кинофестиваль 1991
Silver Lion
Победитель
Best Actress
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1991 Кинофестиваль в Торонто 1991
Приз зрительских симпатий
Победитель
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше