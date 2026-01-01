Оповещения от Киноафиши
Король-рыбак


Награды и номинации фильма Король-рыбак
Награды и номинации фильма Король-рыбак 1991
Оскар 1992
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991
Silver Lion
Победитель
Best Actress
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1991
Приз зрительских симпатий
Победитель
