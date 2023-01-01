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Дик Трэйси
Дик Трэйси, 1990: актеры и роли
Dick Tracy
Дик Трэйси
1990 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Дик Трэйси, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уоррен Битти
Warren Beatty
В ролях
Уоррен Битти
Warren Beatty
Аль Пачино
Al Pacino
Мадонна
Madonna
Гленн Хедли
Glenne Headly
Чарли Корсмо
Charlie Korsmo
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Пол Сорвино
Paul Sorvino
Майкл Дж. Поллард
Michael J. Pollard
Джеймс Кин
James Keane
Чарльз Дернинг
В прокате
Премьеры
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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