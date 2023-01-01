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Дик Трэйси Дик Трэйси
Киноафиша Фильмы Дик Трэйси Дик Трэйси, 1990: актеры и роли
Dick Tracy Дик Трэйси 1990 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дик Трэйси, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уоррен Битти Уоррен Битти Warren Beatty
В ролях
Уоррен Битти Уоррен Битти Warren Beatty Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Мадонна Мадонна Madonna Гленн Хедли Гленн Хедли Glenne Headly Чарли Корсмо Charlie Korsmo Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Пол Сорвино Пол Сорвино Paul Sorvino Майкл Дж. Поллард Michael J. Pollard Джеймс Кин James Keane Чарльз Дернинг
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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