Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Делай как надо
Делай как надо, 1989: актеры и роли
Do the Right Thing
Делай как надо
1989 / США
8.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Делай как надо, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Ли
Spike Lee
В ролях
Осси Дэвис
Ossie Davis
Дэнни Айелло
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Ричард Эдсон
Richard Edson
Спайк Ли
Spike Lee
Руби Дин
Билл Нанн
Bill Nunn
Джон Туртурро
John Turturro
Пол Бенджамин
Paul Benjamin
Рози Перес
Rosie Perez
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты