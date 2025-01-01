Меню
Награды и номинации фильма Делай как надо 1989

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989 Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Silver Bucket of Excellence Award
Победитель
