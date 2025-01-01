Меню
Делай как надо
Награды и номинации фильма Делай как надо
Награды и номинации фильма Делай как надо 1989
Оскар 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Silver Bucket of Excellence Award
Победитель
