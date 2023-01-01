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Удар головой Удар головой
Киноафиша Фильмы Удар головой Удар головой, 1979: актеры и роли
Coup de tête Удар головой 1979 / Франция
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Удар головой, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Жак Анно Жан-Жак Анно Jean-Jacques Annaud
В ролях
Патрик Девар Франс Дуньяк Робер Дальбан Robert Dalban Марио Давид Mario David Дора Долль Морис Барье Maurice Barrier Юбер Дешам Hubert Deschamps Мишель Фортин Michèle Fortin
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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