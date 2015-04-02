Идея о том, как может нравственно похорошеть человек, когда нечаянно, но крепко стукнется головой обо что-нибудь тяжелое, не нова, как, впрочем, и все идеи, зато вполне себе симпатична. Майк Николс, например, проделал соответствующий эксперимент двадцать лет назад в жанре семейной драмы («Кое-что о Генри»), а Вольфганг Петерсен в ту же самую пору – в жанре любовного детектива («Разбившийся» («Вдребезги»)). Хайме Коллет-Серра помещает сюжет с…
А когда главгерой начал бодро отпинываться и отмахиваться от нехороших парней, сомнений уже не осталось: казачок-то засланный.
Интересно, кто-нибудь проводил исследования на тему "влияние на личность ударения башкой о твердые поверхности"? Откуда такое количество удачно стукнутых в разных фильмах? ✊
Идея облагодетельствовать человечество быстрорастущей и супер устойчивой генно-модифицированной кукурузой (или что там вывели?), этожеж похлеще атомной бомбы. Бескрайние поля кукурузы. Кругом одна кукуруза. Мечта Хрущева.
Сценарий писали либо с бодуна, либо наняли негров типа Марининой/Донцовой.
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