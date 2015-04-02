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Unknown Неизвестный 2011 / США
7.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Неизвестный»

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Наша рецензия

Идея о том, как может нравственно похорошеть человек, когда нечаянно, но крепко стукнется головой обо что-нибудь тяжелое, не нова, как, впрочем, и все идеи, зато вполне себе симпатична. Майк Николс, например, проделал соответствующий эксперимент двадцать лет назад в жанре семейной драмы («Кое-что о Генри»), а Вольфганг Петерсен в ту же самую пору – в жанре любовного детектива («Разбившийся» («Вдребезги»)). Хайме Коллет-Серра помещает сюжет с…

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Annet_S 2 апреля 2015, 12:51
мне понравился!очень динамичный,захватывающий,до конца не понять развязку.советую сходить
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zamutim 2 апреля 2015, 12:51
Фильм стоит посмотреть. Да, экшена маловато, хотелось увидеть бы эту историю более запутанной, ну а в целом сюжет интересный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Нисон на ботаника не тянет ни разу, так что подвох невозможно не почуять сразу.

А когда главгерой начал бодро отпинываться и отмахиваться от нехороших парней, сомнений уже не осталось: казачок-то засланный.

Интересно, кто-нибудь проводил исследования на тему "влияние на личность ударения башкой о твердые поверхности"? Откуда такое количество удачно стукнутых в разных фильмах? ✊

Идея облагодетельствовать человечество быстрорастущей и супер устойчивой генно-модифицированной кукурузой (или что там вывели?), этожеж похлеще атомной бомбы. Бескрайние поля кукурузы. Кругом одна кукуруза. Мечта Хрущева.

Сценарий писали либо с бодуна, либо наняли негров типа Марининой/Донцовой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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