Наша рецензия

Идея о том, как может нравственно похорошеть человек, когда нечаянно, но крепко стукнется головой обо что-нибудь тяжелое, не нова, как, впрочем, и все идеи, зато вполне себе симпатична. Майк Николс, например, проделал соответствующий эксперимент двадцать лет назад в жанре семейной драмы («Кое-что о Генри»), а Вольфганг Петерсен в ту же самую пору – в жанре любовного детектива («Разбившийся» («Вдребезги»)). Хайме Коллет-Серра помещает сюжет с…