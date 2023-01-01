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Сентиментальная жизнь Жоржа Ле Тюэра
La vie sentimentale de Georges Le Tueur
Сентиментальная жизнь Жоржа Ле Тюэра, 1971
1971 / Франция
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
короткометражный
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6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
12 минут
Год выпуска
1971
Возраст
18+
Режиссер
Дэниэл Бергер
В ролях
Жерар Депардье
Патрик Девэр
Миу Миу
Ромэн Бутейе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
12
голосов
6.6
IMDb
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1 постер
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