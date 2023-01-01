Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одни на каникулах"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Приключения Задига
Отзывы о фильме «Приключения Задига»
Les aventures de Zadig
Приключения Задига
1970 / Франция
мало голосов
Оцените
2
голоса
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Отзывы о фильме «Приключения Задига»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Чебурашка
165 комментариев
BTS: Разбей тишину: Фильм
62 комментария
Каспер. Легенда возвращается
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Отзывы
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Астрал: Потомство
Отзывы
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail