Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Танго

Танго

Tango 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 7 июля 1970
Другие названия
Tango
Режиссер
Жан Кершброн
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Мартина Келли
Фред Паскуали
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Танго
Чти отца своего 6.1
Чти отца своего (2002)
Я тебя люблю, и я тебя тоже нет 6.3
Я тебя люблю, и я тебя тоже нет (1976)
Диван Сталина 4.6
Диван Сталина (2017)
Конец 5.5
Конец (2016)
Добро пожаловать в Нью-Йорк 5.6
Добро пожаловать в Нью-Йорк (2014)
Человек, который смеется 6.1
Человек, который смеется (2012)
Когда я был певцом 6.4
Когда я был певцом (2006)
Натали 5.7
Натали (2003)
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт (1986)
Берег правый, берег левый 5.7
Берег правый, берег левый (1984)
Холодные закуски 6.3
Холодные закуски (1979)
Двадцатый век 7.3
Двадцатый век (1976)

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше