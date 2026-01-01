Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Танго
Танго
Tango
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Франция
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
7 июля 1970
Другие названия
Tango
Режиссер
Жан Кершброн
В ролях
Жерар Депардье
Мартина Келли
Фред Паскуали
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Танго
6.1
Чти отца своего
(2002)
6.3
Я тебя люблю, и я тебя тоже нет
(1976)
4.6
Диван Сталина
(2017)
5.5
Конец
(2016)
5.6
Добро пожаловать в Нью-Йорк
(2014)
6.1
Человек, который смеется
(2012)
6.4
Когда я был певцом
(2006)
5.7
Натали
(2003)
8.2
Жан де Флоретт
(1986)
5.7
Берег правый, берег левый
(1984)
6.3
Холодные закуски
(1979)
7.3
Двадцатый век
(1976)
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
13
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667