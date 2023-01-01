Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч

За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот

Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого

Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось

Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала

Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)

Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый

В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери

Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику

Статус советского мужчины определяла одна вещь: удивитесь, но это не автомобиль

Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)