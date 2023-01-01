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Зимняя кость
Фильмы похожие на Зимняя кость
Winter's Bone
Зимняя кость
2010 / США
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7.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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