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Зимняя кость Зимняя кость
Киноафиша Фильмы Зимняя кость Зимняя кость, 2010: актеры и роли
Winter's Bone Зимняя кость 2010 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Зимняя кость, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дебра Граник Debra Granik
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Джон Хоукс Джон Хоукс John Hawkes Кевин Брезнахан Кевин Брезнахан Kevin Breznahan Дейл Дикки Дейл Дикки Dale Dickey Гаррет Диллахант Гаррет Диллахант Garret Dillahunt Тейт Тэйлор Тейт Тэйлор Tate Taylor
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