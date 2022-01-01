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Зимняя кость
Зимняя кость, 2010: актеры и роли
Winter's Bone
Зимняя кость
2010 / США
Трейлер
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Зимняя кость, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дебра Граник
Debra Granik
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Джон Хоукс
John Hawkes
Кевин Брезнахан
Kevin Breznahan
Дейл Дикки
Dale Dickey
Гаррет Диллахант
Garret Dillahunt
Тейт Тэйлор
Tate Taylor
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