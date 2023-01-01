Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимняя кость Зимняя кость
Киноафиша Фильмы Зимняя кость Награды и номинации фильма Зимняя кость
Winter's Bone Зимняя кость 2010 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Зимняя кость

Вся информация о фильме
Сандэнс 2010 Сандэнс 2010
Гран-при – драма
Победитель
Премия за работу сценариста имени Валдо Солта
Победитель
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
До было лучше: громкий провал стилистов «Модного приговора», который разочаровал зрителей
16 лет спустя: как живет и выглядит Корнелия Манго после ухода из «Фабрики звезд»
«Психически больные»: Тепляков раскрыл всю правду о своих детях после разоблачения
Помните забавного мужчину из мема про язя? Вот как он живет после обрушившейся славы
Фанаты впервые услышали пение сына Фриске от Шепелева: просто восторг
Из королевы подиума в домохозяйки: что осталось от красоты первой русской супермодели
Бледная кожа, животик и ужас в глазах: как сегодня выглядит Надя из «Иронии судьбы» (фото)
Вот какую неприятную особенность Порошиной никто не замечал годами: правду скрывают глаза
У Баталова есть еще одна дочь, родившаяся без особенностей: наверняка видели в кино
«Глупая комедия»: что говорят о любимом фильме советских людей в США
Эта девочка из России стала одной из самых богатых в мире: никто не завидует звезде, и вот почему
Успела даже попрощаться: Высоцкая раскрыла жуткие детали ДТП во Франции
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше