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Зимняя кость
Награды и номинации фильма Зимняя кость
Winter's Bone
Зимняя кость
2010 / США
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7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Зимняя кость
Вся информация о фильме
Сандэнс 2010
Гран-при – драма
Победитель
Премия за работу сценариста имени Валдо Солта
Победитель
Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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