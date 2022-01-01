Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шестой день Шестой день
Киноафиша Фильмы Шестой день Шестой день, 2000: актеры и роли
The 6th Day Шестой день 2000 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Шестой день, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд Роджер Споттисвуд Roger Spottiswoode
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Майкл Рапапорт Майкл Рапапорт Michael Rapaport Тони Голдуин Тони Голдуин Tony Goldwyn Майкл Рукер Майкл Рукер Michael Rooker Венди Крюсон Венди Крюсон Wendy Crewson Терри Крюс Терри Крюс Terry Crews Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Дон МакМейнус Д. Нил Марк Марианна Уибберли
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Приложение киноафиши