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Шестой день
Шестой день, 2000: актеры и роли
The 6th Day
Шестой день
2000 / США
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Шестой день, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Roger Spottiswoode
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Майкл Рапапорт
Michael Rapaport
Тони Голдуин
Tony Goldwyn
Майкл Рукер
Michael Rooker
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Терри Крюс
Terry Crews
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Дон МакМейнус
Д. Нил Марк
Марианна Уибберли
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Одна
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