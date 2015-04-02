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Осатаневшая Осатаневшая
Киноафиша Фильмы Осатаневшая Отзывы о фильме «Осатаневшая»
Bedevilled Осатаневшая 2010 / Корея
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Осатаневшая»

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majaronna 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 09/08/2011 - 16:34:32


АА злые вы все.. как и ее подружка.. пожили бы вы в образе Бок на этом гребаном острове..я бы посмотрела как вы себя повели..

Девочку очень жалко..ее бы надо было оставить в живых в этом адском кино..А все сволочи получили по заслугам..Это что касается сюжета.Не удивлюсь,если в его основе лежат реальные события.

Фильм снят отлично. Конечно, очень тяжелый..Мы попали случайно, собирались на другой. решили,что если будет г...,то просто уйдем..Но уйти как-то не захотелось ..

Игра актеров на 5+ , да, кровавый,а Вы что хотели,чтобы вам там вместо трупов мультяшных комиксов нарисовали..? Или ,чтобы она просто отравила их тихонько ? Апокалипсис вы также ,наверное, комментировали? В роли Фредди Крюгера -Марлон Брандо.._ Они еще дешево отделались за свое скотское поведение и подлые души..Я бы их всех четвертовала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
История превращения забитой женщины в Терминатора ближнего радиуса действия меня потрясла.

Это удар по дых, заноза в мозг, как-то так. Уау...

И так все ладно да складно, с хорошей драматической линией и абсолютно мрачным юмором.

Собссно резня не сильно пугает, а вот наблюдать, как Бо постепенно лишается последних остатков надежды, иллюзий на другую, чуть лучшую, жизнь, это было страшно.



Героиню жалко до боли. Актрису раньше не видела, и теперь уж точно не забуду.

"Больно, дорогой? очень? а я бобовой пастой помажу..."



Это так хорошо, что даже плохо (мне).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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