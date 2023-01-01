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Киноафиша Фильмы Путь домой Путь домой, 2010: актеры и роли
Way Back Путь домой 2010 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Путь домой, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир Peter Weir
В ролях
Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Джим Стерджесс Джим Стерджесс Jim Sturgess Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Густаф Скарсгард Густаф Скарсгард Gustaf Skarsgård Себастьян Урзендовский Sebastian Urzendowsky Александру Поточан Александру Поточан Alexandru Potocean Захари Бахаров Zachary Baharov Драгош Букур Dragoș Bucur
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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