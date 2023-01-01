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Путь домой
Путь домой, 2010: актеры и роли
Way Back
Путь домой
2010 / США
Трейлер
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Трейлеры
Путь домой, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир
Peter Weir
В ролях
Сирша Ронан
Saoirse Ronan
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Марк Стронг
Mark Strong
Джим Стерджесс
Jim Sturgess
Эд Харрис
Ed Harris
Густаф Скарсгард
Gustaf Skarsgård
Себастьян Урзендовский
Sebastian Urzendowsky
Александру Поточан
Alexandru Potocean
Захари Бахаров
Zachary Baharov
Драгош Букур
Dragoș Bucur
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
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