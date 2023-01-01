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Знахарь
Киноафиша Фильмы Знахарь Знахарь, 1982: актеры и роли
Znachor Знахарь 1982 / Польша
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Знахарь, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ежи Гоффман
В ролях
Ежи Биньчицкий Анна Дымна Anna Dymna Томаш Стокингер Tomasz Stockinger Бернард Ладиш Божена Дыкель Bożena Dykiel Артур Барцись Анджей Копичиньский Andrzej Kopiczyński Петр Фрончевский Ежи Треля Jerzy Trela
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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