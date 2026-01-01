Встречаются два одиночества «непутевых» - старик Ахмат и мальчик Руслан. Прозвище «Непутевый», по-деревенски метко, дали Ахмату односельчане. Ахмат, волею обстоятельств попавший в город, вдруг осознает всю горечь истинности своего прозвища. Но это только удесятеряет его упорство в выполнении последней воли своей единственной в жизни любви – Гульсиры, направленной на воссоединение их семьи, которой, по сути, никогда и не было.

Если деревенская жизнь Ахмата будет преподнесена с незлобивым юмором, то городская жизнь будет показана почти в гротескных линиях и красках. Простота Ахмата, как простота и непосредственность чаплинских героев, будет сдергивать наносную мишуру с жизни городской семьи: непутевых родителей и непутевого не по своей вине – их сына, маленького Руслана, чье сердце будет завоевано Ахматом. Благодаря Ахмату семья соберется под одной крышей, и уже никто не посмеет назвать его «непутевым».