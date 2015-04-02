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Суперменеджер, или Мотыга судьбы Суперменеджер, или Мотыга судьбы
Киноафиша Фильмы Суперменеджер, или Мотыга судьбы Отзывы о фильме «Суперменеджер, или Мотыга судьбы»
Суперменеджер, или Мотыга судьбы 2011 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Отзывы о фильме «Суперменеджер, или Мотыга судьбы»

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shoffe 2 апреля 2015, 12:51
.посмотрим
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
опять Вилкова.....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мята 2 апреля 2015, 12:51
Нам фильм очень понравился! действительно смешной! намного лучше, чем "Самые лучшие фильмы" и тому подобное! Советую!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мята 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 30/05/2011 - 18:51:52):Там Терминатора изображал актер, долго думала - где его видела (не в реале, разумеется). Так это же из "интернов", есть такой сериал на nyn - интерн.

Который в очках - тоже напоминает кого-то, но литсо не очень смешное, потому вспоминать не хотелось)



"Терминатор" играл Лобанова в "Интернах" (это который самый тормоз из них✊ ). А тот, что в очках, играл (если смотрели) в т/с "Хиромант" (это самая известная его роль, остальные не помню уже)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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