Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойся темноты" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебный калейдоскоп
Киноафиша Фильмы Волшебный калейдоскоп Волшебный калейдоскоп, 2010: актеры и роли
Волшебный калейдоскоп 2010 / Россия
мало голосов Оцените
2 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Волшебный калейдоскоп, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ю.Аронова М.Федосеева С.Кравцова Н.Мальгина
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Приложение киноафиши