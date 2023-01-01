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Упражнения в прекрасном Упражнения в прекрасном
Киноафиша Фильмы Упражнения в прекрасном Награды и номинации фильма Упражнения в прекрасном
Упражнения в прекрасном 2011 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Упражнения в прекрасном

Вся информация о фильме
Кинотавр 2011 Кинотавр 2011
Приз за лучшую мужскую роль
Победитель
Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
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2023, США, драма
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2023, Россия, приключения, драма
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2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, США, боевик, биография, драма
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
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2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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