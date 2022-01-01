Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отчаянный Отчаянный
Киноафиша Фильмы Отчаянный Отчаянный, 1995: актеры и роли
Desperado Отчаянный 1995 / США / Мексика
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отчаянный, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес Роберт Родригес Robert Rodriguez
В ролях
Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Жоаким ди Алмейда Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida Чич Марин Чич Марин Cheech Marin Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Карлос Гомес Carlos Gómez Квентин Тарантино Квентин Тарантино Quentin Tarantino Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Приложение киноафиши