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Отчаянный
Отчаянный, 1995: актеры и роли
Desperado
Отчаянный
1995 / США / Мексика
7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Отчаянный, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
В ролях
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Сальма Хайек
Salma Hayek
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
Чич Марин
Cheech Marin
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Карлос Гомес
Carlos Gómez
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Дэнни Трехо
Danny Trejo
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