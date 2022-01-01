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Лестница в небо
Киноафиша Фильмы Лестница в небо Лестница в небо, 1952: актеры и роли
Subida al cielo Лестница в небо 1952 / Мексика
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Лестница в небо, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Бунюэль Луис Бунюэль Luis Buñuel
В ролях
Лилия Прадо Lilia Prado Эстебан Маркес Луис Асевес Кастаньеда Luis Aceves Castañeda Мануэль Донде Роберто Кобо Roberto Cobo Беатрис Рамос Мануэль Норьега Manuel Noriega Роберто Мейер Roberto Meijer
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