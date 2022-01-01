Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие матери: прятки на выживание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна красной планеты 3D Тайна красной планеты 3D
Киноафиша Фильмы Тайна красной планеты 3D Тайна красной планеты 3D, 2011: актеры и роли
Mars Needs Moms! Тайна красной планеты 3D 2011 / США
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тайна красной планеты 3D, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Саймон Уэллс Simon Wells
В ролях
Сет Грин Сет Грин Seth Green Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак Joan Cusack Элизабет Арнуа Elisabeth Harnois Дэн Фоглер Дэн Фоглер Dan Fogler Райан Очоа Райан Очоа Ryan Ochoa Мелинда Стерлинг Джулин Рени Julene Renee Жаки Барнбрук
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Приложение киноафиши