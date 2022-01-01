Молодое немецкое кино, 2010

Анжелина (Anzhelina, 2008)

Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер

В ролях: Бернхард Рахуль, Бернхард Конрад, Ники Лишта, Владислав Граковский

Продолжительность: 22 мин.

Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге, 2008

1944-й год, Белоруссия. Три немецких солдата, отходя с поля боя, оказываются в лесополосе, где попадают под прицел русского снайпера. На какое-то время они уходят от его огня и прячутся в заброшенной церкви. А вскоре они обнаруживают, что в этой же церкви скрываются и другие...

В эту ночь Дед Мороз умер (The Night Father Christmas Died, 2010)

Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер

В ролях: Вольфганг Пакхойзер, Владислав Граковский, Пиа Мехлер

Продолжительность: 38 мин.

В рождественские праздники быть одному невыносимо. Рихард, чтобы хоть на минуту оказаться в семейной обстановке, представляется чужим детям Дедом Морозом. Успешная певица Саша страдает от того, что рядом нет никого, для кого бы она была не «звездой», а человеком. Русский киллер Иван не может вернуться на родину и вынужден выполнять опостылевшие заказы.

В канун Рождества благодаря трагической коллизии пути трех этих одиноких душ пересекаются.

В этом фильме есть все - черный юмор, экшн, явления небесных тел, и конечно же, глубокие чувства.

Цветение увядших цветов (Withered Flowers Blooming, 2009)

Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер

В ролях: Александр Мило, Петра Штадуан, Филипп Жак

Язык: немецкий / французский / русский

Продолжительность: 24 мин.

Горькая сказка о любви.

Молодой немец Марк любит таинственную француженку Винус – он не может устоять перед ее чувственной женственностью. Но на пути их любви встает весьма опасный тип - владелец публичного дома Жан-Клод.

Марк и Винус вынуждены пройти сквозь ад, чтобы узнать, чего стоит их любовь. Но в итоге все оказывается совсем не таким, как представлялось...

Фильм наполнен необычными персонажами, невероятными ситуациями и грустным юмором.

Раны (Wounds, 2007)

Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер

В ролях: Дорин Никсдорф, Мартин Остермайер

Продолжительность: 4 мин.

Лучший фильм фестиваля «Открытое кино» в Санкт-Петербурге, 2009

Тяжелораненый пациент, разочаровавшись в жизни, начинает подтрунивать над своей медсестрой. Не слишком ли далеко заходят его игры?..

Молодое немецкое кино. Куклы (93 мин.)

Куклы (Puppenhaft, 2009)

Режиссура: Андреас Дан

В ролях: Хельмут Рюль, Стелла Кункат, Надин Вармут

Продолжительность: 26 минут

Сценарий: Николь Сахновски

В мрачной кукольной мастерской работает старый мастер Эдмунд Вондориан. Сделанная им кукла Стелла – единственная, с кем он общается. Но вдруг появляется маленькая девочка Локи, которая во что бы то ни стало хочет раскрыть тайну загадочного мастера…

Лиз (Lys, 2010)

Режиссура: Кристоф Златник

В ролях: Ханна Швамборн, Хорст-Гюнтер Маркс, Марк Хоземанн, Катерине Боде

Продолжительность: 52 минуты

Сценарий: Беньямин Коралич, Кристоф Златник

Апокалиптическая антиутопия. Девочка-подросток оказывается обладателем сверхъестественной силы и пытается прервать работу атомной электростанции, которая угрожает существованию человечества...

Ручная работа (Handarbeit, 2007)

Режиссура: Андреас Дан

В ролях: Вольфрам Кункель, Ноа Амос Арон Матеис, Оливер Вальзер

Продолжительность: 15 минут

Сценарий: Юдит Шелль

Утопическая притча, после которой в очередной раз понимаешь, какое это чудо – человек...

Молодое немецкое кино. Остатки электричества (85 мин.)

Остатки электричества (RestStrom, 2006)

В ролях: Штефан Бекер, Гидо Ник Ланг

Продолжительность: 9 минут

Сценарий и режиссура: Андреас Дан, Себастьян Нозон

Город без электричества. Люди живут во мраке. Но вот двое мужчин находят светящуюся лампочку, и начинается борьба за надежду...

Пол (Pol, 2010)

В ролях: Матиас Айзен, Андре Эберт, Эрика Эллер

Продолжительность: 30 минут

Сценарий и режиссура: Беньямин Гронау

Старик приезжает в свой старый дом, чтобы там умереть...

Livestream (Livestream, 2010)

Сценарий: Юлия Кайзер, Йенс Вишневски

Режиссура: Йенс Вишневски

В ролях: Анна Мария Мюэ, Маттиас Брандт, Йоахим Каппль

Продолжительность: 46 минут

Профессор физики Филипп Хофман одинок и проводит свои вечера в Интернете.

В пространстве интернета, он влюбляется в Мисс Бинго - эксцентричную молодую девушку, которая постоянно придумывает какие-то веселые видеорозыгрыши.

Мисс Бинго на самом деле студентка Анне, которая посещает лекции Филиппа. Ни за что в жизни Филипп не сможет сказать девушке в реале, что он ее полюбил. Разве что под виртуальной маской.