Молодое немецкое кино, 2010

Анжелина (Anzhelina, 2008)
Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер
В ролях: Бернхард Рахуль, Бернхард Конрад, Ники Лишта, Владислав Граковский
Продолжительность: 22 мин.
Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге, 2008
1944-й год, Белоруссия. Три немецких солдата, отходя с поля боя, оказываются в лесополосе, где попадают под прицел русского снайпера. На какое-то время они уходят от его огня и прячутся в заброшенной церкви. А вскоре они обнаруживают, что в этой же церкви скрываются и другие...
В эту ночь Дед Мороз умер (The Night Father Christmas Died, 2010)
Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер
В ролях: Вольфганг Пакхойзер, Владислав Граковский, Пиа Мехлер
Продолжительность: 38 мин.
В рождественские праздники быть одному невыносимо. Рихард, чтобы хоть на минуту оказаться в семейной обстановке, представляется чужим детям Дедом Морозом. Успешная певица Саша страдает от того, что рядом нет никого, для кого бы она была не «звездой», а человеком. Русский киллер Иван не может вернуться на родину и вынужден выполнять опостылевшие заказы.
В канун Рождества благодаря трагической коллизии пути трех этих одиноких душ пересекаются.
В этом фильме есть все - черный юмор, экшн, явления небесных тел, и конечно же, глубокие чувства.
Цветение увядших цветов (Withered Flowers Blooming, 2009)
Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер
В ролях: Александр Мило, Петра Штадуан, Филипп Жак
Язык: немецкий / французский / русский
Продолжительность: 24 мин.
Горькая сказка о любви.
Молодой немец Марк любит таинственную француженку Винус – он не может устоять перед ее чувственной женственностью. Но на пути их любви встает весьма опасный тип - владелец публичного дома Жан-Клод.
Марк и Винус вынуждены пройти сквозь ад, чтобы узнать, чего стоит их любовь. Но в итоге все оказывается совсем не таким, как представлялось...
Фильм наполнен необычными персонажами, невероятными ситуациями и грустным юмором.
Раны (Wounds, 2007)
Сценарий и режиссура: Мартин Шрайер
В ролях: Дорин Никсдорф, Мартин Остермайер
Продолжительность: 4 мин.
Лучший фильм фестиваля «Открытое кино» в Санкт-Петербурге, 2009
Тяжелораненый пациент, разочаровавшись в жизни, начинает подтрунивать над своей медсестрой. Не слишком ли далеко заходят его игры?..
Молодое немецкое кино. Куклы (93 мин.)
Куклы (Puppenhaft, 2009)
Режиссура: Андреас Дан
В ролях: Хельмут Рюль, Стелла Кункат, Надин Вармут
Продолжительность: 26 минут
Сценарий: Николь Сахновски
В мрачной кукольной мастерской работает старый мастер Эдмунд Вондориан. Сделанная им кукла Стелла – единственная, с кем он общается. Но вдруг появляется маленькая девочка Локи, которая во что бы то ни стало хочет раскрыть тайну загадочного мастера…
Лиз (Lys, 2010)
Режиссура: Кристоф Златник
В ролях: Ханна Швамборн, Хорст-Гюнтер Маркс, Марк Хоземанн, Катерине Боде
Продолжительность: 52 минуты
Сценарий: Беньямин Коралич, Кристоф Златник
Апокалиптическая антиутопия. Девочка-подросток оказывается обладателем сверхъестественной силы и пытается прервать работу атомной электростанции, которая угрожает существованию человечества...
Ручная работа (Handarbeit, 2007)
Режиссура: Андреас Дан
В ролях: Вольфрам Кункель, Ноа Амос Арон Матеис, Оливер Вальзер
Продолжительность: 15 минут
Сценарий: Юдит Шелль
Утопическая притча, после которой в очередной раз понимаешь, какое это чудо – человек...
Молодое немецкое кино. Остатки электричества (85 мин.)
Остатки электричества (RestStrom, 2006)
В ролях: Штефан Бекер, Гидо Ник Ланг
Продолжительность: 9 минут
Сценарий и режиссура: Андреас Дан, Себастьян Нозон
Город без электричества. Люди живут во мраке. Но вот двое мужчин находят светящуюся лампочку, и начинается борьба за надежду...
Пол (Pol, 2010)
В ролях: Матиас Айзен, Андре Эберт, Эрика Эллер
Продолжительность: 30 минут
Сценарий и режиссура: Беньямин Гронау
Старик приезжает в свой старый дом, чтобы там умереть...
Livestream (Livestream, 2010)
Сценарий: Юлия Кайзер, Йенс Вишневски
Режиссура: Йенс Вишневски
В ролях: Анна Мария Мюэ, Маттиас Брандт, Йоахим Каппль
Продолжительность: 46 минут
Профессор физики Филипп Хофман одинок и проводит свои вечера в Интернете.
В пространстве интернета, он влюбляется в Мисс Бинго - эксцентричную молодую девушку, которая постоянно придумывает какие-то веселые видеорозыгрыши.
Мисс Бинго на самом деле студентка Анне, которая посещает лекции Филиппа. Ни за что в жизни Филипп не сможет сказать девушке в реале, что он ее полюбил. Разве что под виртуальной маской.