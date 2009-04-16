Митхат Бей, проживающий на четвертом этаже дома «Эмниет», и оставивший себе только маленькую часть территории, сумел сохранить свои коллекции, собранные годами, и защитить их от всех невзгод, встретившихся на его жизненном пути. Любой экземпляр, необходимый для продолжения его коллекции, способен увезти его в любую часть Стамбула. Для Митхат Бея Стамбул так же безграничен, как и его коллекция. Для Али Стамбул ограничен домом «Эмниет» и его округой. Али, приехавший в Стамбул из деревни и устроившийся привратником в жилой дом, после того, как его дочь заболела астмой из-за повышенной влажности в квартире, выделенной привратнику, отправил свою семью обратно в деревню до тех пор, пока не сможет создать им более пригодные условия для проживания. Другие жители дома под страхом землетрясения, а также из-за желания иметь более дорогое жилье, приняли решение о сносе старого дома и строительстве нового. Это обстоятельство заставило Митхат Бея начать борьбу, самую сложную из тех, что он претерпел ради своей коллекции. Если здание будет снесено Митхат Бей потяряет свою коллекцию, а Али – и свое жилье, и работу. Отныне дом стал общей судьбой для этих двух одиноких мужчин. Отношения, начатые ради продолжения коллекции, перейдут на новый уровень после передачи Стамбула Митхат Беем Али и закончатся тогда, когда они, сами того не замечая, изменят судьбы друг друга.