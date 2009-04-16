Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Без десяти одиннадцать
Постер фильма Без десяти одиннадцать
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Без десяти одиннадцать

Без десяти одиннадцать

11'e 10 Kala 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Митхат Бей, проживающий на четвертом этаже дома «Эмниет», и оставивший себе только маленькую часть территории, сумел сохранить свои коллекции, собранные годами, и защитить их от всех невзгод, встретившихся на его жизненном пути. Любой экземпляр, необходимый для продолжения его коллекции, способен увезти его в любую часть Стамбула. Для Митхат Бея Стамбул так же безграничен, как и его коллекция. Для Али Стамбул ограничен домом «Эмниет» и его округой. Али, приехавший в Стамбул из деревни и устроившийся привратником в жилой дом, после того, как его дочь заболела астмой из-за повышенной влажности в квартире, выделенной привратнику, отправил свою семью обратно в деревню до тех пор, пока не сможет создать им более пригодные условия для проживания. Другие жители дома под страхом землетрясения, а также из-за желания иметь более дорогое жилье, приняли решение о сносе старого дома и строительстве нового. Это обстоятельство заставило Митхат Бея начать борьбу, самую сложную из тех, что он претерпел ради своей коллекции. Если здание будет снесено Митхат Бей потяряет свою коллекцию, а Али – и свое жилье, и работу. Отныне дом стал общей судьбой для этих двух одиноких мужчин. Отношения, начатые ради продолжения коллекции, перейдут на новый уровень после передачи Стамбула Митхат Беем Али и закончатся тогда, когда они, сами того не замечая, изменят судьбы друг друга.

Страна Германия / Франция / Турция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 16 апреля 2009
Дата выхода
28 апреля 2011 Германия
25 сентября 2009 Турция
13 апреля 2011 Франция
Сборы в мире $73 231
Производство Sinefilm, Stromboli Films, Arte France Cinéma
Другие названия
11'e 10 Kala, 10 to 11, 10 vor 11, Les collections de Mithat Bey, Za dziesięć jedenasta, За десять одинадцята, С 10 до 11
Режиссер
Пелин Эсмер
В ролях
Неджат Ислер
Неджат Ислер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Без десяти одиннадцать
Сторожевая башня 7.1
Сторожевая башня (2013)
Яйцо 5.8
Яйцо (2007)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше