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Девушка, которая взрывала воздушные замки Девушка, которая взрывала воздушные замки
Киноафиша Фильмы Девушка, которая взрывала воздушные замки Девушка, которая взрывала воздушные замки, 2009: актеры и роли
Luftslottet som sprängdes Девушка, которая взрывала воздушные замки 2009 / Германия / Дания / Швеция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Девушка, которая взрывала воздушные замки, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даниэль Альфредсон Даниэль Альфредсон Daniel Alfredson
В ролях
Микаэл Нюквист Микаэл Нюквист Michael Nyqvist Нуми Рапас Нуми Рапас Noomi Rapace Лена Эндре Лена Эндре Lena Endre Анника Халлин Annika Hallin Джейкоб Эрикссон Jakob Eriksson София Ледарп Sofia Ledarp
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