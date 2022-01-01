Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бабье царство
Бабье царство, 1967: актеры и роли
Бабье царство
1967 / СССР
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Бабье царство, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Салтыков
В ролях
Римма Маркова
Нина Сазонова
Светлана Жгун
Svetlana Zhgun
Варвара Попова
Светлана Суховей
Анатолий Кузнецов
Петр Чернов
Ефим Копелян
Борис Кудрявцев
Boris Kudryavtsev
Федор Одиноков
Виталий Соломин
Александр Граве
Валентина Березуцкая
Александра Дорохина
Александр Грузинский
Галина Соколова
Алексей Крыченков
Эрвин Кнаусмюллер
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Написать отзыв
2021, Россия, драма
Related video
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова