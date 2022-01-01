Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие матери: прятки на выживание"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кого хочу я больше
Кого хочу я больше, 2010: актеры и роли
Cosa voglio di piu / What More Do I Want
Кого хочу я больше
2010 / Италия / Швейцария
Трейлер
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Кого хочу я больше, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвио Сольдини
Silvio Soldini
В ролях
Альба Рорвакер
Пьерфранческо Фавино
Pierfrancesco Favino
Джузеппе Баттистон
Giuseppe Battiston
Фабио Тройяно
Fabio Troiano
Моника Нэппо
Татьяна Лепоре
Tatiana Lepore
Серджо Солли
Sergio Solli
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Написать отзыв
2021, Россия, драма
Related video
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии