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Дьявольская западня
Киноафиша Фильмы Дьявольская западня Дьявольская западня, 1961: актеры и роли
Ďáblova past Дьявольская западня 1961 / Чехословакия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Дьявольская западня, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франтишек Влачил František Vláčil
В ролях
Витезслав Вейражка Мирослав Махачек Честмир Ржанда-ст. Властимил Гашек Vlastimil Hašek Вит Ольмер Vít Olmer Карла Хадимова Франтишек Коваржик František Kovařík Ярослав Моучка Jaroslav Moučka Златомир Вацек Иржи Врштяла Антонин Новотни
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