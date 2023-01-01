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Клятва Клятва
Киноафиша Фильмы Клятва Клятва, 2011: актеры и роли
The Vow Клятва 2011 / США
7.4 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Клятва, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Сакси Майкл Сакси Michael Sucsy
В ролях
Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Джессика Лэнг Джессика Лэнг Jessica Lange Джессика МакНэми Джессика МакНэми Jessica McNamee Венди Крюсон Венди Крюсон Wendy Crewson Татьяна Маслани Татьяна Маслани Tatiana Maslany Кристина Пешич Кристина Пешич Kristina Pesic Татьяна Маслани Татьяна Маслани Tatiana Maslany Скотт Спидмэн Скотт Спидмэн Scott Speedman
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