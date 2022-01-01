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Проповедник с пулеметом
Проповедник с пулеметом, 2011: актеры и роли
Machine Gun Preacher
Проповедник с пулеметом
2011 / США
Трейлер
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Проповедник с пулеметом, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер
Marc Forster
В ролях
Джерард Батлер
Gerard Butler
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Мадлен Кэрролл
Madeline Carroll
Кэти Бейкер
Kathy Baker
Джастин Майкл Брандт
Justin Michael Brandt
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