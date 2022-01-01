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Проповедник с пулеметом Проповедник с пулеметом
Киноафиша Фильмы Проповедник с пулеметом Проповедник с пулеметом, 2011: актеры и роли
Machine Gun Preacher Проповедник с пулеметом 2011 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Проповедник с пулеметом, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер Марк Форстер Marc Forster
В ролях
Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Мадлен Кэрролл Madeline Carroll Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker Джастин Майкл Брандт Justin Michael Brandt
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