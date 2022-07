1 A Genuine War Hero (Film Version) Марк Айшем 2:24

2 Into Position Марк Айшем 1:54

3 A Traitorous and Murderous Conspiracy Марк Айшем 2:43

4 April 14, 1865 Марк Айшем 2:52

5 One Bullet, But Not One Man Марк Айшем 2:59

6 The Conspirators Марк Айшем 1:39

7 To Uphold One's Oath Марк Айшем 1:55

8 The Boarding House Марк Айшем 1:35

9 Second Floor, On the Left Марк Айшем 2:41

10 In the Matter of Mary Surratt Марк Айшем 1:13

11 If You Can Prove She's Guilty... Марк Айшем 1:13

12 Fools Like You Марк Айшем 1:49

13 Anna Марк Айшем 2:10

14 Sic Semper Tyrannis Марк Айшем 0:28

15 Did You Hire This Man? Марк Айшем 1:15

16 Mary Is Sick Марк Айшем 0:45

17 Whose Side Are You On? Марк Айшем 0:48

18 Lloyd Falters Марк Айшем 0:53

19 Whiskey Pickup Марк Айшем 0:45

20 Aiken Incriminates John Марк Айшем 1:01

21 Aiken Antagonizes Lloyd Марк Айшем 1:08

22 A Betraying Witness Марк Айшем 1:21

23 Conduct Unbecoming Марк Айшем 1:52

24 You Need to Tread Lightly Марк Айшем 1:06

25 Anna Goes to Court Марк Айшем 1:29

26 Anna Pleads to See Her Mother Марк Айшем 2:05

27 Our Laws Are Written Here Марк Айшем 0:50

28 Another Casualty of War Марк Айшем 0:53

29 There Should Only Be Three Марк Айшем 2:02

30 I Will Not Abandon Her Марк Айшем 0:55

31 In Times of War, the Law Falls Silent, Pt. 1 Марк Айшем 2:00

32 In Times of War, the Law Falls Silent, Pt. 2 Марк Айшем 2:19

33 13 Steps Марк Айшем 1:56

34 Peace At Last (Film Version) Марк Айшем 1:51

35 End Credits Марк Айшем 6:08

36 A Genuine War Hero (Alt. Version) Марк Айшем 1:28

37 One Bullet, But Not One Man (Alt. Ending Pickup) Марк Айшем 0:49